Was macht den Menschen zum Menschen? Seit jeher suchen Philosophie und Theologie Antworten auf diese Frage – heute mehr denn je im Zeitalter von KI. Diese Fragestellung prägt auch die Ausrichtung des Novalis Verlages.

Seit Oktober 2026 leite ich das Programm des Verlages. Als katholische Theologin, Pädagogin und Sachbuchautorin beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit den philosophischen, theologischen und mystischen Dimensionen des Menschseins. An der Ludwig-Maximilians-Universität München widmete ich mich bereits im Rahmen meiner Magisterarbeit der mystischen Anthropologie. Friedrich von Hardenberg, bekannt als Novalis und Namensgeber unseres Verlages, bewegte die Frage nach dem Menschsein. Er verband Philosophie, Mystik und Poesie und verstand die Selbstwerdung des Menschen als Weg nach innen. In seinen Fragmenten Blüthenstaub heißt es: „Nach Innen geht der geheimnißvolle Weg.“ An diese Tradition knüpfen wir an und öffnen unser Programm zugleich für neue Perspektiven.

Der Novalis Verlag blickt auf über 80 Jahre Geschichte zurück. Philosophische und pädagogische Schriften Rudolf Steiners prägten das Profil; seine Witwe hatte dem Verlag deren Herausgabe anvertraut. Auch die Gesamtausgabe des Kulturphilosophen Jean Gebser erschien hier. Die Reihe „Hermetik“ machte zudem Werke französischer Hermetiker verfügbar, teils erstmals in deutscher Übersetzung.

Diese geistesgeschichtlichen Wurzeln tragen unser heutiges Programm: mit zugänglichen Sachbüchern zu Philosophie, Theologie und Bewusstseinsgeschichte ebenso wie mit spiritueller Literatur zwischen Mystik und autobiografischer Erfahrung.

Unser Anliegen ist es nicht, ein Weltbild durch ein anderes zu ersetzen. Vielmehr möchten wir den Blick für das Geheimnis des Menschseins öffnen und zum Weiterdenken einladen. Denn vielleicht beginnt Erkenntnis gerade dort, wo wir bereit sind, vertraute Antworten zu hinterfragen, neue Wege zu entdecken und über die Grenzen des Denkens hinauszugehen.

Herzlich

Mag. theol. Heike Görner

Programmleiterin Novalis Verlag